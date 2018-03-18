В Тетюшском районе проголосовали ветераны ВОВ

(Тетюши, 18 марта, «Татар-информ», «Авангард», Мадина Ибатуллина). Ветераны Великой Отечественной войны из Большетарханского сельского поселения Тетюшского района проголосовали на выборах Президента РФ.

Фатыху Мухтарову, жителю села Большие Тарханы, 98 лет. Несмотря на почтенный возраст, он интересуется всеми новостями родного села, района, страны.

«Вырос я в самые голодные годы, как у мамы хватило сил, чтобы я выжил, не знаю. После седьмого класса, в 1938 году, я поехал на Донбасс. Вернулся оттуда перед самой войной. В августе 1941 года отправился на передовую», – рассказывает ветеран войны, показывая медали, среди которых медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», орден «Великой Отечественной войны II степени».

Он рассказал, что четыре месяца сражался в Подмосковье, получил два ранения, одно из которых было очень тяжелым.

«Никогда не смогу забыть битвы на Курской дуге, под Сталинградом. Когда пришла весть о великой Победе – это было огромным счастьем для всех. Лишь бы нынешнее поколение жило мирно и счастливо, чтобы не испытали того, что пришлось пережить нам», – отметил Фатых Мухтаров.

Свой голос за будущее России также отдал ветеран Великой Отечественной войны Шавкат Ахтапов. Он живет в селе Нижние Тарханы. В ноябре прошлого года ему исполнилось 90 лет. Он ушел на фронт в 1944 году. Имеет медаль «За победу над Германией». Вырастили с супругой шестерых детей.

«Я проголосовал за мир!» – сказал ветеран.