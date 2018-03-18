Замкоординатора Татарстанского отделения ЛДПР: У нас нет претензий по выборам Президента РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Заместитель координатора Татарстанского регионального отделения ЛДПР Марсель Габдрахманов в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ заявил, что у партии нет претензий и замечаний по выборам Президента РФ в республике.

Габдрахманов отметил, что от ЛДПР на избирательных участках работают 450 наблюдателей.

«У нас практически все сотрудники республиканского штаба на участках, мы везде все контролируем. Пока никаких претензий или замечаний у нас нет. Я сам проголосовал: избиратели активно идут на участки, везде очереди. В районах хорошая явка. В партии я уже 12 лет, участвую во всех предвыборных кампаниях. Поэтому мне есть с чем сравнивать. Каждые выборы проходят лучше и лучше, все прозрачно», – подчеркнул спикер.

Также заместитель координатора ТРО ЛДПР выразил претензию к формату проведения дебатов. «По ходу избирательной кампании претензий нет, условия были созданы. Но есть вопрос по дебатам – дается мало времени. О какой программе мы можем рассказать за минуту?» – добавил он.

