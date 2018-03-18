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Замкоординатора Татарстанского отделения ЛДПР: У нас нет претензий по выборам Президента РФ

18 марта 2018, 18:24 , Фото: Ильнар Тухбатов

Замкоординатора Татарстанского отделения ЛДПР: У нас нет претензий по выборам Президента РФ Марсель Габдрахманов заявил, что от ЛДПР на избирательных участках в Татарстане работают 450 наблюдателей.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Заместитель координатора Татарстанского регионального отделения ЛДПР Марсель Габдрахманов в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ заявил, что у партии нет претензий и замечаний по выборам Президента РФ в республике.

Габдрахманов отметил, что от ЛДПР на избирательных участках работают 450 наблюдателей.

Марсель Габдрахманов, заместитель координатора татарстанского регионльного отделения ЛДПР

«У нас практически все сотрудники республиканского штаба на участках, мы везде все контролируем. Пока никаких претензий или замечаний у нас нет. Я сам проголосовал: избиратели активно идут на участки, везде очереди. В районах хорошая явка. В партии я уже 12 лет, участвую во всех предвыборных кампаниях. Поэтому мне есть с чем сравнивать. Каждые выборы проходят лучше и лучше, все прозрачно», – подчеркнул спикер.

Также заместитель координатора ТРО ЛДПР выразил претензию к формату проведения дебатов. «По ходу избирательной кампании претензий нет, условия были созданы. Но есть вопрос по дебатам – дается мало времени. О какой программе мы можем рассказать за минуту?» – добавил он.
 


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