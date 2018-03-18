СМИ назвали вероятный метод отравления Скрипаля

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить, запустив яд в вентиляционную систему его автомобиля. К такому выводу пришли британские спецслужбы, передает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.

По словам источников телеканала, отравляющее вещество в порошкообразном виде засыпали в вентиляцию автомашины BMW, на которой ехали Скрипаль и его дочь Юлия.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек.

Британия обвиняет в отравлении Россию, та отрицает эти обвинения. Инцидент привел к масштабному дипломатическому скандалу.