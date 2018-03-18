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СМИ назвали вероятный метод отравления Скрипаля

18 марта 2018, 18:08

В вентиляцию автомобиля экс-разведчика могли засыпать яд.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить, запустив яд в вентиляционную систему его автомобиля. К такому выводу пришли британские спецслужбы, передает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.

По словам источников телеканала, отравляющее вещество в порошкообразном виде засыпали в вентиляцию автомашины BMW, на которой ехали Скрипаль и его дочь Юлия.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек.

Британия обвиняет в отравлении Россию, та отрицает эти обвинения. Инцидент привел к масштабному дипломатическому скандалу


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