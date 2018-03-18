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Во Франции 102-летняя баронесса проголосовала на выборах Президента РФ

18 марта 2018, 18:34 , Фото: телеканал 360

Во Франции 102-летняя баронесса проголосовала на выборах Президента РФ Ирина фон Дрейер, получившая российское гражданство в столетнем возрасте, впервые приняла участие в выборах главы государства.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). На выборах Президента России впервые проголосовала баронесса Ирина фон Дрейер, сообщает телеканал «360».

Аристократка голосовала на избирательном участке, расположенном в посольстве РФ во Франции. Фон Дрейер получила российское гражданство в 2015 году, когда ей исполнилось 100 лет.

Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, а 11 ноября 1920-го ее семья покинула Россию.

Фон Дрейеры обосновались во Франции. Глава семейства – Владимир Николаевич фон Дрейер, в прошлом генерал-майор русской армии, открыл магазин, а его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе «Мисс Россия», который был проведен в Париже русским журналом «Иллюстрированная Россия».


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