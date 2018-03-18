(Кукмор, 18 марта, «Татар-информ», «Трудовая слава»). В Кукморе 25 юношей и девушек впервые принимают участие в выборах.

За участие молодым людям вручают памятные сувениры.

Председатель избирательного участка №1666 отметила, что население голосует активно с самого утра. Пожилые люди, ветераны тыла ответственно выполняют свой долг перед страной. Для граждан с ограниченными возможностями организовано голосование на дому.

Участок для голосования №1666 расположен в Академии творчества. В эксплуатацию здание было сдано только в прошлом году. Корреспондент газеты «Трудовая слава» отметила, что на месте многочисленных посетителей встречает красивая музыка, царит праздничная атмосфера.