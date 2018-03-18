В 20 российских регионах начался подсчет голосов на выборах Президента РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В 20 регионах России начался подсчет голосов на выборах Президента РФ, сообщает «Интерфакс».

Голосование завершилось в Сахалинской, Иркутской, Магаданской, Томской, Кемеровской, Амурской, Новосибирской областях. Кроме того, избирательные участки закрылись в Забайкальском, Приморском, Камчатском, Хабаровском, Алтайском и Красноярском краях. К подсчету голосов также приступили в республиках Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Бурятия и Алтай, в Чукотском автономном округе и в Еврейской автономной области.

По состоянию на 15 часов по местному времени самая высокая явка зафиксирована в Кабардино-Балкарии – почти 72 процента. Также высокая явка наблюдается в Татарстане, Ямало-Ненецком АО, Чечне, Северной Осетии и Чувашии.

В целом по России, согласно данным на 17 часов, явка на президентских выборах достигла почти 52 процентов, отметил заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ опросил более 130 тыс. человек на выходе с избирательных участков по всей России. По данным фонда, явка по состоянию на три часа дня составила почти 47 процентов.

Для граждан РФ выборы стали более интересны. Дискуссии в обществе по поводу внешнеполитической и внутриполитической обстановки подняли интерес к ним, отметил генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов.