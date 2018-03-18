Шамиль Давлетгильдеев: «Выборы Президента России проходят активнее, чем шесть лет назад»

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Генерал-лейтенант полиции в отставке Шамиль Давлетгильдеев проголосовал сегодня утром на своем избирательном участке вместе с супругой. Он отметил, что выборы Президента России 2018 года по сравнению с выборной кампанией шестилетней давности проходят более активно.

«Это видно и по посещению участка, и, самое главное, по настрою людей. Есть явное движение вперед. Россия прямо заявила о себе как о государстве, равном другим, в том числе и Великобритании, и США, и прочим. Это вызывает подъем у населения и чувство ответственности при голосовании», – сказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Шамиль Давлетгильдеев.

Он также подчеркнул, что именно сегодня, в критический момент истории России, важно проявить свою четкую гражданскую позицию. «Единство народа проявляется именно в таких ситуациях. Было сказано, что техническое оснащение может быть временно лучше или хуже, но такого патриотизма, как в армии России, например, нет ни в одной другой стране», – уверен отставной генерал-лейтенант.

Шамиль Давлетгильдеев работал начальником Управления налоговой полиции РТ до 2003 года, затем руководил Управлением наркоконтроля РТ. С 2006-го по 2010 год был начальником отдела антикоррупционной политики при Аппарате Президента Татарстана. После ухода на пенсию является членом Совета генералов Татарстана и ведет активную общественную деятельность.