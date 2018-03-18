На выборах в Москве не выявили серьезных нарушений

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В процессе голосования ни на одном из избирательных участков Москвы не было выявлено серьезных нарушений. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Президента России в Москве Алексей Венедиктов, пишут «Известия».

По состоянию на час дня в столице РФ ни на одном из участков не обнаружено каких-либо нарушений, ставящих под сомнение волю избирателя, сообщил он.

Однако мы всегда находимся в боевой готовности, также добавил Алексей Венедиктов.