(Татар-информ, 18 марта, Фарида Зиярова, «Волжские зори»). В Камско-Устьинском районе проголосовали свыше 70 процентов избирателей.

На участке в деревне Уразлино в 12.30 проголосовали 97 человек из 109 внесенных в списки.

«Еще девять – пожилые люди, которые заранее написали заявление о голосовании на дому», – рассказала председатель УИК Венера Зиганшина.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Ильмира Гильмутдинова, первыми стопроцентную явку на выборы обеспечили жители деревни Ишимово. Все избиратели проголосовали там уже к полудню.