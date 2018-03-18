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Политика

В Камско-Устьинском районе проголосовали свыше 70 процентов избирателей

18 марта 2018, 18:09

Первыми в районе стопроцентную явку на выборы обеспечили жители деревни Ишимово.
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(Татар-информ, 18 марта, Фарида Зиярова, «Волжские зори»). В Камско-Устьинском районе проголосовали свыше 70 процентов избирателей.

На участке в деревне Уразлино в 12.30 проголосовали 97 человек из 109 внесенных в списки.

«Еще девять – пожилые люди, которые заранее написали заявление о голосовании на дому», – рассказала председатель УИК Венера Зиганшина.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Ильмира Гильмутдинова, первыми стопроцентную явку на выборы обеспечили жители деревни Ишимово. Все избиратели проголосовали там уже к полудню.

 


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