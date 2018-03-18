В аэропорту Казани на выборах Президента проголосовали 402 избирателя

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Международном аэропорту «Казань» на выборах Президента России проголосовали 402 избирателя. К 16 часам явка здесь достигла 49 процентов от общего числа приписанных граждан.

На избирательном участке № 2828 голосуют работники воздушной гавани, жители близлежащей гостиницы, граждане по месту нахождения и транзитные пассажиры, так называемые «перелетающие» граждане, рассказала председатель участковой избирательной комиссии Светлана Романова.

«На нашем избирательном участке уже голосовали граждане из Башкирии, Якутии и Удмуртии. Однако большинство проголосовавших – из Казани и Лаишевского района Татарстана», – заметила собеседница агентства.

В организации и проведении выборов администрация аэропорта участвует уже не в первый раз. В этом году среди пассажиров и работников была распространена информация о возможности проголосовать здесь. Через каждые полчаса пассажирам напоминают о возможности проголосовать, пояснил член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Зиннур Хазиев.

«Я бы подчеркнул, что в этом году избиратели с желанием и охотой идут на выборы, пассивности я не наблюдаю», – добавил он.

Прилетевшая из Москвы Галина Дубовик рассказала, что проголосовала на этом избирательном участке, поскольку приехала в командировку из столицы и не смогла проголосовать по месту жительства. Девушка заранее заполнила заявление на сайте госуслуг, чтобы проголосовать в казанском аэропорту.