Президент Лиги студентов РТ принял участие в выборах Президента РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Президент Лиги студентов РТ Элькин Искандеров принял участие в выборах Президента РФ. Он проголосовал на избирательном участке № 157, который расположен в здании татарской гимназии №2 имени Ш. Марджани Казани.

«Я проголосовал потому, что не вижу абсолютно никакой другой позиции. Не только как руководитель общественной организации, но и как гражданин Российской Федерации я считаю своим долгом принять участие в выборах Президента страны», – подчеркнул общественник.

И добавил: «Эти выборы играют огромную роль не только для российского народа. С учетом мировой повестки эти выборы играют большую роль для всего мирового сообщества. Как граждане России мы должны дать понять всему миру, что мы патриоты и любим свою страну».

«Я не разделяю позицию, которую сейчас транслируют в социальных сетях, что нужно бойкотировать выборы. Любое цивилизованное общество начинается с тебя, с твоего круга общения, родственников, знакомых. И принять участие в выборах – долг каждого, каждый должен прийти и сделать свой выбор, выбрать национального лидера. Я сам молодой семьянин, у меня есть сын. И мне не все равно, в какой стране он будет расти», – отметил Искандеров.