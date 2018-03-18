Четыре поколения одной семьи проголосовали в Мамадыше

(Мамадыш, 18 марта, «Татар-информ»). В Мамадыше на выборах Президента России проголосовала семья Штейнгауэр-Семеновых, состоящая из четырех поколений.

Младшая дочь Камилла проголосовала впервые, а ее столетняя прабабушка за всю свою жизнь не пропустила ни одни выборы.

«Именно сегодня я почувствовала себя по-настоящему взрослой, осознала и важность этой официальной процедуры и то, как важен в том числе и мой голос. Не ожидала, что электронное голосование будет совершенно не сложным. Мне понравилось! Я думаю, что сегодняшний день запомню на всю жизнь», — отметила Камилла Штейнгауэр.

Наша семья никогда не пропускала общегосударственные дела и политические события. У внучки вопрос о том, голосовать или нет, не стоял. Камилла сделала правильный выбор, отметила ее бабушка Евгения Галиуллина.

В этой семье приняла участие в президентских выборах и Антонина Семенова, которой не так давно исполнилось сто лет. Она по состоянию здоровья проголосовала на дому.