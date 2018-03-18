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В Елабужском роддоме проголосовали 43 женщины

18 марта 2018, 18:05 , Фото: «Новая Кама»

В Елабужском роддоме проголосовали 43 женщины В здании Елабужской районной центральной больницы работает избирательный участок № 1408.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», «Новая Кама»). В Елабуге смогли проголосовать 43 женщины, находящиеся в родильном доме.

В Елабужской ЦРБ, на территории которой находится избирательный участок № 1408, голосуют избиратели, проходящие лечение в стационаре. В основной список голосующих включены 158 человек.

К тем, кто не может самостоятельно посетить участок и сделать свой выбор, приходят члены избирательной комиссии с переносными урнами для голосования.

«Я проголосовала за того кандидата, которого считаю достойным. Самое главное, чтобы вокруг был мир. Слава Богу, получаем пенсию и даже помогаем детям. Я голосую на каждых выборах, но в этом году попала в больницу, проголосовала здесь. Хорошо, что нам предоставили такую возможность», — сказала пациентка елабужской больницы Фирая Султангареева.


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