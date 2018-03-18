К 15 часам в Удмуртии проголосовали более 48 процентов избирателей

(Ижевск, 18 марта, «Татар-информ», Юлия Семенова). К 15 часам в Удмуртии на выборах Президента России проголосовали 48,16 процента избирателей. Об этом сообщили в ЦИК республики.

Среди районов лидируют Алнашский (59,84 процента), Дебесский (59,45 процента), Юкаменский (58,92 процента), Красногорский (58,19 процента) и Киясовский (57,6 процента). Среди городов лидером является Воткинск с показателем явки 49,93 процента. В районах Ижевска явка на данный момент не так высока: от 42,27 до 46,72 процентов.

Всего в Удмуртии работают 1204 избирательных участка. Также на них сегодня можно выбрать объекты по программе «Формирование комфортной городской среды». Во многих школах, клубах, домах культуры проводятся различные праздничные мероприятия – концерты и флешмобы.