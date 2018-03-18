Украинец Александр Кондряков: «Я не жалею, что сюда приехал»

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Наблюдатель от Украины на выборах Президента России Александр Кондряков заметил, что совершенно не жалеет об этой поездке в Россию и Татарстан.

В интервью, которое киевлянин дал в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ, он подчеркнул: «Я теперь совершенно спокойно могу оппонировать любому в моей стране, кто мне будет рассказывать сказки о России, в которой сам не бывал, и выдумывать мифы, сидя за компьютерным столом».

Александр Кондряков, сам политолог с 30-летним стажем, ехал в Россию с желанием найти нарушения, несостыковки: «Обычно есть вещи, чтобы обнаружить которые, не нужно рыться в бюллетенях. Так вот, там, где я был уверен, что накопаю нарушения, я ничего не обнаружил. Там все замечательно. Специально так не подстроишь».

Невозможно подстроить и настроение людей, которые целыми семьями идут на выборы. Нельзя заставить людей, представляющих разные политические движения, относиться друг к другу дружелюбно. Но все это Кондряков увидел в Татарстане. Причем не на одном участке, а на всех десяти, что успел объехать.

«Разумеется, я доведу это до сограждан, когда приеду. Не думаю, что меня будет интересно смотреть тем людям, которые сидят на зарплате и которым важно, что идет в эфир. Но вот тем, кто живет обычной жизнью, тем, для кого россияне остались не просто соседями, а кровными братьями и сестрами, это будет интересно. Какие бы ни были отношения на политическом уровне, нас не развести ни истории, ни географии. Возможно, то, что мы сделали сегодня, это шажочек на сближение наших стран», – добавил наблюдатель из Киева.