Чемпион России по лыжным гонкам Евгений Белов отдал свой голос на выборах

(Зеленодольск, 18 марта, «Татар-информ», «Новости Зеленодольска», Юрий Тагаров). Чемпион России по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса, а ныне директор ДЮСШ-4 Евгений Белов отдал свой голос на выборах Президента страны.
Евгений Александрович голосовал на избирательном участке №1532, расположенном в ЦКИНТ им.Горького.
«Надеюсь, что отношение к спорту как минимум не изменится, а как максимум, акцент будет сделан на детский возраст – это, по моему мнению, гораздо важнее», – подчеркнул Евгений Белов.