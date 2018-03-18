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Чемпион России по лыжным гонкам Евгений Белов отдал свой голос на выборах

18 марта 2018, 17:28

Евгений Белов выразил надежду на то, что отношение к спорту в России не изменится.

(Зеленодольск, 18 марта, «Татар-информ», «Новости Зеленодольска», Юрий Тагаров). Чемпион России по лыжным гонкам, мастер спорта международного класса, а ныне директор ДЮСШ-4 Евгений Белов отдал свой голос на выборах Президента страны. 

Евгений Александрович голосовал на избирательном участке №1532, расположенном в ЦКИНТ им.Горького. 

«Надеюсь, что отношение к спорту как минимум не изменится, а как максимум, акцент будет сделан на детский возраст – это, по моему мнению, гораздо важнее», – подчеркнул Евгений Белов.

 

 

 


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