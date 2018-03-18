ОБСЕ призвала Россию и Украину самостоятельно решить вопрос о выборах

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что Россия и Украина должны самостоятельно решить разногласия по недопуску российских граждан на избирательные участки в диппредставительствах на украинской территории для участия в выборах Президента РФ. Об этом пишут «Известия».

Данный вопрос двум участникам организации необходимо решить между собой, отметил пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер.

Ранее стало известно, что сегодня сотрудники украинской полиции ограничили доступ к избирательным участкам в российских дипмиссиях.