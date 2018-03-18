Миссия наблюдателей от СНГ: «Мы не заметили серьезных нарушений»

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Семеро наблюдателей от Республики Беларусь сегодня весь день объезжают избирательные участки в Казани. К пяти часам дня они успели объехать 15 участков и поделились впечатлениями в информационно-экспертном центре Общественной палаты Татарстана.

«Целый день мы отработали и можем сказать, что не заметили серьезных нарушений. Нет замечаний, которые могли бы сказаться на итогах выборов. Все очень организованно, ответственно. Мы также общались с представителями миссии наблюдателей ОБСЕ. Они тоже впечатлены и организацией, и чистотой процесса», – сообщил член наблюдательной миссии от стран СНГ Виктор Лескович.

Представитель от белорусских наблюдателей рассказал, что в Татарстан они приехали еще в пятницу, успели ознакомиться и с самой столицей республики, и с организацией работы в УИК и ТИК. «Нельзя не сказать положительно о техническом перевооружении выборов. Сопровождение выборов: цифровые урны, камеры с регистрацией речи – все это впечатляет», – заметил он.

Говоря об ощущениях от настроения, царящего на избирательных участках, Лескович сказал: «Это патриотизм, который есть у россиян. Жители идут целыми семьями. Много молодежи. Думаю, что такая высокая явка говорит о том, что люди переживают за будущее страны».