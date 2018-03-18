ВЦИОМ: Явка на выборах Президента РФ на три часа дня составила 46,9 процента

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Явка избирателей на выборах Президента России на 15.00 составила 46,9 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова.

ВЦИОМ проводит опросы на выходах из избирательных участков по всей стране. Всего в исследовании участвует более 2 тысяч человек в 68 регионах страны. По состоянию на три часа дня опрошены более 138 тысяч человек по всей России, отметил Абрамов.

Представитель фонда добавил, что явка на этих выборах выше, чем на предыдущих. При этом женщины голосуют активнее мужчин. Половину избирателей составляют избиратели старше 45 лет, отметил Абрамов.

Российским гражданам выборы стали более интересны. Дискуссии в обществе по поводу внешнеполитической и внутриполитической обстановки подняли интерес к этим выборам, считает Абрамов.