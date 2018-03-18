В США началось голосование на выборах Президента РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Голосование на выборах Президента России стартовало на территории Соединенных Штатов. Находящиеся там россияне могут прийти в посольство РФ и отдать свой голос за одного из кандидатов, сообщает ТАСС.

Избирательный участок на американской территории открыл посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Комиссию прошу сообщить об открытии участка в Министерство иностранных дел России для передачи в зарубежную территориальную избирательную комиссию», – сказал посол в холле российского диппредставительства в Вашингтоне.

Работники посольского избирательного участка получили 13,5 тыс. бюллетеней. Досрочным голосованием на территории США воспользовались чуть более 900 граждан России, уточняет агентство.