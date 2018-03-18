В Нижнекамске почти три тысячи избирателей проголосуют на дому

(Нижнекамск, 18 марта, «Татар-информ», «НТР Нижнекамск»). Всего на сегодняшних выборах Президента России могут проголосовать более 200 тыс. жителей Нижнекамского района и города Нижнекамска. Однако не все из них могут самостоятельно добраться до своего избирательного участка.

Мария и Евгений Пашины – инвалиды-колясочники. Добраться до участка супругам крайне сложно, поэтому урну для голосования им доставили на дом. Члены избиркома объяснили им, как правильно заполнить избирательный бюллетень. Процедура заняла не более десяти минут.

«Для меня выборы как праздник. Считаю, что каждый должен выбрать для страны достойного руководителя», – заметил Евгений.

В Нижнекамском муниципальном районе проживают около 18 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья. Задолго до выборов были составлены списки тех, кто по уважительным причинам не сможет прийти на свои избирательные участки.

«На данный момент на дому проголосовали более 1 тыс. человек. Я уверена, что и все остальные, кто подал заявку, проголосуют», – заметила начальник Управления социальной защиты Нижнекамского района Голсирин Ямалеева.