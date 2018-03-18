В Набережных Челнах проголосовали артисты ансамбля «Кавказ» из Абхазии

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ»). В Челнах проголосовали артисты государственного ансамбля народного танца имени Кандида Тарбы «Кавказ» из Абхазии, сообщили в Управлении культуры исполкома города.

Абхазские артисты приехали в Челны только сегодня. Их приезд совпал с днём голосования. Учитывая, что 25 человек в коллективе имеют российское гражданство, артисты решили проголосовать в Набережных Челнах. Бюллетени они получили на избирательном участке № 2824, расположенном в ДДН «Родник». После голосования они выступили перед челнинскими зрителями.

Ансамбль «Кавказ» был основан в 1990 году. Артисты из Абхазии являются участниками международных фестивалей. С их творчеством хорошо знакомы не только в России, но и в Турции, Германии, Польше, странах Азии и Европы. Завтра артисты выступят на сцене ДК «Энергетик», а затем продолжат гастроли в Мамадыше и Казани.

Отметим, что в последний раз в Набережные Челны коллектив приезжал девять лет назад.