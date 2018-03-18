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Член Общественной палаты РФ: Активисты-наблюдатели на выборах принесут новации в закон или процедуру

18 марта 2018, 17:01 , Фото: Ильнар Тухбатов

Член Общественной палаты РФ: Активисты-наблюдатели на выборах принесут новации в закон или процедуру Татьяна Забегина отметила важность наличия возможности для активистов НКО выступать наблюдателями на выборах Президента РФ.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Присутствие активистов некоммерческих общественных организаций в качестве наблюдателей на выборах Президента России может привнести новации в законодательство или саму процедуру выборов. Об этом в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ заявила член Общественной палаты РФ Татьяна Забегина.

По ее словам, возможность широких слоев активистов общественных организаций выступать наблюдателями на выборах – это важный факт. «Я жду, что участие активистов НКО в выборах в качестве наблюдателей может принести изменения в закон или процедуру. Это помимо того, что они помогут обеспечить порядок в ходе голосования. Такая инициатива внедрена впервые, и пока сложно сказать о результатах», – заявила член Общественной палаты России.

Забегина также подчеркнула, что для нее выборы всегда являются праздником: «Я сама была на выборах сегодня, впервые повела племянницу. Рассказывала ей, как в моем детстве проходили выборы в Таджикистане. Для меня выборы – с детства праздник».
 


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