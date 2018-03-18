Альберт Валиев: Важно, чтобы люди пришли и проголосовали

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Первый секретарь рескома ТРО ПП «Коммунисты России» Альберт Валиев во время своего выступления в информационно-экспертном центре Общественной палаты Татарстана признался, что утром отстоял очередь за бюллетенем для голосования.

«Отрадно видеть, что народ идет голосовать. Страна окружена врагами. Это видно в Сирии, видно по поведению со стороны Англии, Америки. Для нас важно, чтобы все люди пришли и проголосовали. Неважно за кого. Важно не давать повода иностранцам говорить о том, что было менее 50 процентов явки и выборы не состоялись», – заявил Валиев.

По его словам, данные, поступающие с Дальнего Востока, где голосование уже завершено, свидетельствуют о том, что люди достаточно активны и явка будет достойной.