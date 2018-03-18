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Имамы Татарстана проголосовали на выборах Президента России

18 марта 2018, 17:07 , Фото: dumrt.ru

Имамы Татарстана проголосовали на выборах Президента России Свою гражданскую ответственность продемонстрировали представители всех мухтасибатов Татарстана.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Мухтасибы и имамы городов и районов Татарстана приняли участие в выборах Президента России. Свою гражданскую ответственность продемонстрировали представители всех мухтасибатов республики, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Голоса мусульманские религиозные деятели отдали на своих избирательных участках. Имамы отметили высокий уровень организации выборов.

Имам-мухтасиб Бугульмы и Бугульминского района Рамиль хазрат Хуснутдинов совместно с имамами города и района принял участие в голосовании на выборах в Казани по открепительным удостоверениям.

«Каждому человеку дарован выбор от Аллаха в любом деле. А сегодня очень важный день, главное политическое событие нашего государства. Мы выбираем Президента РФ, выбираем будущее страны. Считаю, что все хотят жить в мире, благополучии, быть уверенными в завтрашнем дне. Сегодняшний выбор – это возможность каждого из нас повлиять на текущую ситуацию и будущее Родины. Поэтому важен голос каждого избирателя. К такому значимому событию, как выборы Президента нашей многонациональной страны, никто не должен оставаться равнодушным», – отметил Рамиль хазрат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что имамы Татарстана, в том числе и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин, присоединились к всероссийской акции «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов!», подтянувшись на турниках.


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