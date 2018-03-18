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Интервьюер ФОМ: Казанцы активно участвуют в опросе после голосования

18 марта 2018, 16:46

Интервьюер ФОМ: Казанцы активно участвуют в опросе после голосования Фонд «Общественное мнение» проводит опрос граждан на выходе с избирательных участков.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Диана Авакян). Казанцы активно участвуют в опросе Фонда «Общественное мнение», рассказала ИА «Татар-информ» интервьюер фонда Зульфия Мигунова.

ФОМ проводит исследование в формате экзит-полла: граждан опрашивают на выходе с избирательных участков после голосования на выборах Президента России.

Мигунова опрашивает тех, кто проголосовал на избирательном участке № 17 в казанской гимназии № 37. Женщина работает с 8 часов утра, с самого начала выборов, и закончит опрос к 8 часам вечера. Интервьюер задает лишь два вопроса: «За кого вы проголосовали?» и «Сколько вам лет?»

«С утра шли (на выборы – прим. Т-и) в основном пожилые – самые зрелые, ответственные. Молодцы, даже маломобильные люди приходили. В основном люди среднего и выше среднего возраста», – заметила Мигунова.

Ответы записываются карандашом на бумагу, потом по факсу отправляются в Москву, где они проходят компьютерную обработку.

Основная задача опроса – составление оперативного прогноза исхода выборов и накопление статистических данных об электорате. 


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