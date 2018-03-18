Глава ЦИК РТ: Ни одно из 67 сообщений о нарушениях на выборах в Татарстане не подтвердилось

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Ни одно из 67 сообщений о нарушениях на выборах Президента России в Татарстане не подтвердилось, по каждому из них проведена проверка. Об этом в информационно-экспертном центре Общественной палаты РТ сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Мидхат Шагиахметов.

Спикер отметил, что поводом для проверки становится каждое обращение, поступившее в ЦИК РТ по телефону, через СМИ, мессенджеры, социальные сети. «Вся поступающая в ЦИК РТ информация анализируется, проводятся проверки с выездом на место, чтобы оперативно разобраться в происходящем. Эта работа привела к тому, что мы имеем 67 сообщений о нарушениях, которые оказались недостоверными», – подчеркнул он.



Также глава ЦИК РТ предметно остановился на некоторых жалобах с избирательных участков. «Есть жалобы по некоторым участкам, что нет видеокамер – но там они и не должны стоять. На одном из участков женщина с первого раза не смогла попасть бюллетенем в урну, наблюдателям это показалось элементом вброса. Разобрались – факт не подтвердился», – добавил Шагиахметов.