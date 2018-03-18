Ученые создали краску для волос из углерода

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Американские ученые синтезировали уникальную графеновую краску для волос. Пигмент полностью безопасен для человека и обладает антистатическими свойствами. Об этом пишут «Известия».

В основе разработки лежит графен – модификация углерода, существующая в виде слоя толщиной всего в один атом. За ее открытие в 2010 году ученые российского происхождения Константин Новоселов и Андрей Гейм получили Нобелевскую премию.

Применение графена делает структуру краски похожей на пчелиные соты, уточняет издание. Такое покрытие безвредно для волос и снижает в них уровень статического электричества, утверждают разработчики.

Единственным недостатком пигмента является его однотонность – краситель имеет черный цвет и не может применяться в красках других оттенков.