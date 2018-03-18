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Киевлянин Александр Кондряков: Для политических соперников в России важно единство страны

18 марта 2018, 16:56 , Фото: Ильнар Тухбатов

Киевлянин Александр Кондряков: Для политических соперников в России важно единство страны Наблюдатель из Украины поражен дружескими отношениями между наблюдателями от разных кандидатов.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Международный наблюдатель из Украины Александр Кондряков признался, что поражен отношениями на избирательных участках между наблюдателями от разных кандидатов.

«Меня поразило их (наблюдателей – прим. Т-и) отношения между собой. Не скажу, что товарищеские, но дружеские. Не вражеские – уж точно. И когда я там (на УИК – прим. Т-и) был, один ответ запомнил. Один из явных оппозиционеров сказал: "Слава богу, все хорошо". Он, может быть, против возможного лидера этой гонки, но он за эту страну», – сказал Кондряков.

За сегодняшний день киевлянин уже объехал десять избирательных участков. На каждом из них, по его словам, царят одни и те же настроения.

 


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