На железнодорожном вокзале в Казани проголосовали 255 избирателей

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). На железнодорожном вокзале в Казани на выборах Президента России проголосовали 255 избирателей. На 15 часов явка составила 64,8 процента.

На избирательном участке № 53 голосуют транзитные пассажиры, избиратели по месту нахождения и работники железнодорожного вокзала, которые находятся на дежурстве, рассказала секретарь УИК Ольга Урывская.

Сегодня через станцию «Казань» проходят 12 поездов, поэтому много транзитных пассажиров, которые голосуют здесь. В том числе это люди, едущие из Москвы, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Адлера и Набережных Челнов.

«У нас есть расписание поездов, мы встречаем транзитных пассажиров, и они у нас голосуют», – пояснила председатель избирательной комиссии Валентина Фокеева.

Кроме того, на избирательном участке голосуют 47 избирателей, которые имеют специальные заявления, выданные уже после 12 марта по месту жительства. Среди них есть футбольные болельщики, которые приехали на матч «Рубина» со «Спартаком», добавила Фокеева.