(Нижнекамск, 18 марта, «Татар-информ», «НТР Нижнекамск»). В Нижнекамске на выборах президента РФ работают «умные урны».

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) нельзя взломать и подделать результат, так как они не подключены к интернету. Это обеспечивает чистоту и прозрачность выборов.

Раньше в Нижнекамске такие аппараты не использовались. Теперь же на четырёх избирательных участках «умные урны» заменили привычные ящики для голосований. Так, подобный аппарат установлен на участке №2249 в 10-й школе.

Эти урны значительно облегчат работу членов избирательной комиссии. КОИБы запрограммированы на определённые часы работы – с 8 до 20 часов. Ни до, ни после этого времени аппарат бюллетени принимать не будет. После окончания выборов «умная урна» сама подсчитает голоса и распечатает протокол.

Прозрачность выборов в Нижнекамске обеспечивают также видеокамеры. Ими оснащены все 82 избирательных участка.