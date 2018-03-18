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Наблюдатель из Украины: Цените то, что у вас есть

18 марта 2018, 16:39 , Фото: Ильнар Тухбатов

Наблюдатель из Украины: Цените то, что у вас есть Киевлянин Александр Кондряков увидел на избирательных участках Татарстана то, что, по его мнению, потеряла Украина.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Киевлянин Александр Кондряков, аккредитованный в качестве иностранного (международного) наблюдателя от Украины, признался, что впечатлен не только уровнем и качеством организации избирательного процесса в Татарстане, но и настроением людей, приходящих на участки.

«Я приобщился к празднику. Тому, что достаточно давно не происходит у нас (на Украине – прим. Т-и), когда выборы – это праздник. Я в политике достаточно давно и могу уверенно сказать, что увидел очень много неравнодушных к сегодняшнему событию людей. Я видел достаточно большие очереди к столам за бюллетенями. Я видел отношение людей к этим выборам. Человек, который недоволен жизнью, улыбаться не будет и на выборы, скорее всего, не пойдет. А если и пойдет, то не с тем настроением, которое я увидел», – поделился впечатлениями украинский наблюдатель.

«Я вам завидую и немножко предостерегаю: цените то, что у вас есть! Мы многие эти вещи позабывали. Для нас (украинцев – прим. Т-и) выборы – не праздник, а очередное побоище какое-то», – добавил Кондряков.


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