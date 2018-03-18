В Бавлинском районе РТ проголосовали более 66 процентов избирателей

(Бавлы, 18 марта, «Татар-информ», «Слава Труду»). В Бавлинском районе Татарстана к 15 часам явка на выборы Президента России превысила 66 процентов. Об этом рассказала председатель территориальной избирательной комиссии района Рима Султанова.

«На данных выборах в Бавлах наблюдается высокая активность. На 14.30 по городу у нас явка составила 62 процента, а по селам – 72 процента», – отметила она.

Все 22 участка в районе и 16 участков в городе работают в штатном режиме. Общественный порядок на всех 38 участках охраняют сотрудники полиции.

«На данный момент нарушений общественного порядка не было, заявлений, жалоб от граждан также не поступало», – сообщил начальник отдела МВД РТ по Бавлинскому району Андрей Шмырин.

Он заметил, что на всех участках дежурит по одному сотруднику полиции. Работает и усиленная группа на случай осложнения оперативной обстановки на участках.