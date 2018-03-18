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Явка избирателей в Татарстане на 15.00 составила около 58 процентов

18 марта 2018, 16:25 , Фото: Салават Камалетдинов

Явка избирателей в Татарстане на 15.00 составила около 58 процентов Лидером по числу проголосовавших в республике стал Кайбицкий район – там к 15 часам явка составила 95 процентов.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Татарстане явка на выборах Президента РФ к 15.00 составила 57,93 процента. Такие данные приводит ГАС «Выборы».

Наиболее высоким этот показатель оказался в Кайбицком районе республики – там к 15 часам явка достигла 95 процентов.

Также в тройку лидеров входят Атнинский и Апастовский районы, где уже отдали свои голоса 89,98 и 89,39 процента избирателей соответственно.

К аутсайдерам относятся Приволжский (44,44 процента), Кировский (43,20 процента) и Советский (43,03 процента) районы Казани.


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