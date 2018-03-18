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Политика

В Камском Устье свой голос отдал начальник ГУ МЧС России по РТ

18 марта 2018, 16:24

Чтобы проголосовать вместе с камскоустьинцами, Рафис Хабибуллин заранее подал заявление о голосовании не по месту регистрации через МФЦ.
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(Камское Устье, 18 марта, «Татар-информ», «Волжские Зори»). Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин во второй половине дня отдал свой голос на избирательном участке № 1650 в Камско-Устьинском районе республики.

Чтобы проголосовать вместе с камскоустьинцами, он заранее подал заявление о голосовании не по месту регистрации через МФЦ.

На этом же участке проголосовал и глава Камско-Устьинского района Павел Лохавнов. Он одним из первых опробовал формат электронного голосования.


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