В Камском Устье свой голос отдал начальник ГУ МЧС России по РТ

(Камское Устье, 18 марта, «Татар-информ», «Волжские Зори»). Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин во второй половине дня отдал свой голос на избирательном участке № 1650 в Камско-Устьинском районе республики.

Чтобы проголосовать вместе с камскоустьинцами, он заранее подал заявление о голосовании не по месту регистрации через МФЦ.

На этом же участке проголосовал и глава Камско-Устьинского района Павел Лохавнов. Он одним из первых опробовал формат электронного голосования.