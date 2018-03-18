В Бугульме проголосовали подследственные СИЗО и пациенты больницы

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Бугульме организованы временные избирательные участки в следственном изоляторе №3 и в центральной районной больнице.

Выборы Президента Российской Федерации на избирательных участках в СИЗО проходят по всем нормам закона. Здесь проголосовали более двухсот человек – это сами подследственные и дежурные сотрудники изолятора.

Процедура голосования организована также как и на других участках, исключение составляет только один момент – у подследственных нет при себе паспортов. Весь процесс проходит под видеонаблюдением и транслируется по ведомственным каналам УФСИН.

Среди голосующих в СИЗО №3 оказались и те, кто голосует в первый раз. Их поздравил начальник изолятора и вручил памятные подарки.

Сегодня на избирательном участке действует усиленный режим безопасности, который контролируют наряд и оперативная группа.

Еще один временный участок был организован в центральной районной больнице. Здесь до обеда смогли проголосовать около двухсот человек – пациенты учреждения и дежурящий медперсонал. Некоторые пациенты добирались до помещения для голосования на инвалидных колясках, а к лежачим больным члены избирательной комиссии приходили в палаты.

