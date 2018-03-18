В Челнах горожане скупили всю выпечку в буфетах избирательных участков

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах горожане скупили всю выпечку в буфетах избирательных участков.

В Автограде в день выборов на 93 избирательных участках организована выездная торговля. Свою продукцию представили местные производители: «Челны-Бройлер», АПК «Камский», «Агросила – Молоко», ЗАО «Ашсу-НЧ», ИП Ситдиков и многие другие. На прилавках буфетов были представлены колбасные, рыбные, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Торговля организована с соблюдением всех санитарных норм и правил. Реализация алкогольной продукции и табачных изделий запрещена, подчеркивают организаторы.

Жители, пришедшие на избирательные участки, с большой охотой посещали буфеты. Особенно им пришлась по душе местная выпечка, которая реализовывалась по весьма демократичным ценам. Так, избирателям предлагался большой ассортимент пирожных по цене 20 и более рублей за штуку. На пирожки с различными начинками была установлена примерно такая же цена. В результате буквально через пару часов на прилавках буфетов остались лишь дорожные булочки.