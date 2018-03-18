Иностранные наблюдатели приехали на выборы Президента РФ в Пестречинский район Татарстана

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Пять иностранных делегатов приехали в Пестречинский район Татарстана, чтобы наблюдать за выборами Президента России, сообщает местное издание «Вперед».

По словам экспертов из Казахстана, выборы проходят без нарушений.

«Мы вчера приехали в Казань, начали работать там, смотрели за завершением подготовки избирательных участков, а сегодня утром прибыли в ваш район, уже посетили несколько участков и здесь. Мы обращаем внимание на все детали оснащения и оформления избирательных участков, на работу избирательных комиссий, на ход голосования. Пока все проходит в соответствии с законом, без нарушений», – заметил один из международных наблюдателей.

«Радует большое количество избирателей на участках. Видно, что люди заинтересованы в будущем, активно участвуют в жизни района, республики, страны», – добавил он.

Всего на территории Пестречинского района работают 30 избирательных участков.