В Челнах к 15 часам проголосовало более половины избирателей

(Набережные Челны, 18 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах к 15 часам проголосовало свыше половины избирателей, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

По данным на 14.45 по московскому времени, на выборах Президента РФ отдали свои голоса 56,46 процента горожан, имеющих право голоса.

В Комсомольском районе бюллетени в урну опустили 61 тыс. 877 человек, или 59,7 процента от общего числа голосующих. В Центральном районе – 77 тыс. 776 человек, или 54,18 процента. В Автозаводском районе проголосовали 68 тыс. 646 человек, или 56,38 процента избирателей.

Таким образом, всего в Автограде свой выбор уже сделали 208 тыс. горожан.