Все новости Татарстан Россия

Общество

Сборная России по футболу проголосовала на выборах Президента РФ

18 марта 2018, 16:12

Спортсмены отдали свои голоса на избирательном участке, который расположен на учебно-тренировочной базе хоккейного клуба «Динамо».
Марсель Коллер: «Полностью изучим сборную России»
Сборная России по футболу сохранила место в десятке рейтинга ФИФА
Футболисты «Рубина» вызваны на сборы национальной и молодежной сборных России
Сборная России по футболу начинает отборочную кампанию к ЧМ 2010 года
«Зенит» отправит Денисова в сборную, как только получит приглашение

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Игроки и тренеры сборной России по футболу отдали свой голос на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Сборная России проголосовала на избирательном участке № 3026, расположенном на учебно-тренировочной базе хоккейного клуба «Динамо» в Новогорске.

Национальная команда собралась на базе, чтобы провести первую тренировку на сборе перед матчами с командами Бразилии и Франции.

Также на избирательном участке в Новогорске свой голос отдал министр спорта РФ Павел Колобков. Для любого российского гражданина выборы Президента страны и пути, по которому Россия пойдет в ближайшие шесть лет, – это важный момент, заметил он.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter