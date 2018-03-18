Сборная России по футболу проголосовала на выборах Президента РФ

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Игроки и тренеры сборной России по футболу отдали свой голос на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Сборная России проголосовала на избирательном участке № 3026, расположенном на учебно-тренировочной базе хоккейного клуба «Динамо» в Новогорске.

Национальная команда собралась на базе, чтобы провести первую тренировку на сборе перед матчами с командами Бразилии и Франции.

Также на избирательном участке в Новогорске свой голос отдал министр спорта РФ Павел Колобков. Для любого российского гражданина выборы Президента страны и пути, по которому Россия пойдет в ближайшие шесть лет, – это важный момент, заметил он.