Миссия наблюдателей от ШОС: Прозрачность и гласность выборов Президента РФ в Татарстане очевидны

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Прозрачность и гласность выборов Президента России в Татарстане очевидны, процесс выборов проходит организованно. Об этом заявил член Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, эксперт Департамента по политическим вопросам Секретариата ШОС Даниар Чиркеев.

По словам Чиркеева, в день выборов Президента РФ наблюдатели от ШОС работают в шести федеральных округах России.

«Выборы Президента страны в Татарстане проходят организованно, их прозрачность и гласность очевидны. Мы стали свидетелями прихода на участки большого количества молодых людей, которые идут голосовать с твердым пониманием права голоса. Также на участках в РТ установлены специальные кабинки, проголосовать в которых могут люди с ограниченными возможностями здоровья. Созданы все условия для освещения выборов в СМИ, обеспечена безопасность процесса. Но самое главное – это высокая активность избирателей в республике», – отметил спикер.