Наблюдатели от ШОС посетили в Татарстане более ста избирательных участков

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества во время выборов Президента России посетила в Татарстане более 100 избирательных участков. Ни на одном из них нарушений в процессе выборов не обнаружено, заявил в информационно-экспертном центре Общественной палаты Республики Татарстан член Миссии наблюдателей от ШОС Серик Егизбаев.

Перед тем, как приехать в Россию, члены Миссии наблюдателей от ШОС изучили законодательство РФ в части проведения выборов.

«Мы положительно оценили новшества нынешних выборов Президента России – например, отказ от открепительных удостоверений позволил гражданам проголосовать вдали от места жительства. Положительное влияние оказало снижение количества подписей, необходимого для регистрации кандидатов в Президенты», – заметил спикер.

«В ходе встреч в Татарстане мы посетили более 100 избирательных участков, пообщались с представителями кандидатов – ни от одного из них мы не получили никаких замечаний», – подчеркнул также Егизбаев.