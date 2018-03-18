(Альметьевск, 18 марта, «Татар-информ», «Знамя труда», Эльмира Габидуллина). Певица Нюша проголосовала за кандидата в Президенты России в Альметьевске.

Певица Нюша сегодня приехала в Альметьевск с концертной программой. Нюша вместе со своим супругом Игорем Сивовым проголосовали сегодня в Доме культуры «Нефтьче». Получив на руки бюллетени, они зашли в отдельные кабинки для голосования.

Сделав свой выбор, Нюша сказала: «Я рада, что смогла приобщиться к знаменательному для страны событию. Не хочу оставаться в стороне от важных для России мероприятий. Призываю всех исполнить свой гражданский долг».

Молодежь Альметьевска сразу же окружила известную девушку. Селфи, цветочные букеты и автографы украсили приятную встречу молодых альметьевцев со своим кумиром.

Затем в фойе второго этажа ДК прошла пресс-конференция со звездой. Глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин рассказал звездной гостье о том, чем живет и дышит молодежь города, какие условия созданы для занятий творчеством. Дети, подростки, учащаяся творческая молодежь, а также представители средств массовой информации смогли задать Нюше вопросы о ее увлечениях, отношении к политике и, конечно же, о творческих планах.

После пресс-конференции звезда, раздав автографы и сфотографировавшись с молодежным активом Альметьевска, удалилась, чтобы подготовиться к вечернему концерту, который сегодня пройдет на площади Ленина.