В самом молодом городе России участие в выборах Президента примет 721 человек

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). В Иннополисе в выборах Президента РФ примет участие 721 человек, пишет «Волжская новь».

Избирательный участок № 1259 в самом молодом городе страны появился только в декабре 2017 года. 636 избирателей заранее прикрепились к участку в Иннополисе. Остальные – это зарегистрированные в городе жители.

«На избирательном участке помимо обычной работы комиссии была организована выставка детей воспитанников школы», – отметил заместитель председателя участковой избирательной комиссии Ильдар Хуззятов.

В самом молодом городе России работают университет и технопарк. Здесь проживают около 3 тыс. специалистов и студентов из других регионов страны.