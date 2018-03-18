В Бавлах проголосовал глава района

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», «Слава труду»). Глава Бавлинского района республики Рамиль Гатиятуллин проголосовал на выборах Президента России. Свой гражданский долг он исполнил в бавлинской школе № 2, где к полудню проголосовали уже почти половина зарегистрированных здесь избирателей.

«Я с восьми часов утра наблюдаю за ходом голосования на избирательных участках нашего района. И вижу, что люди действительно прониклись, активно голосуют. Даже очереди создаются. Это приятно, что люди переживают за будущее страны. Думаю, явка будет максимальная», – считает Рамиль Гатиятуллин.

Всего в районе работают 80 избирательных участков, каждый их которых оснащен комплексами электронного голосования. Как отмечают члены избирательной комиссии, несмотря на метель, уже в первые часы голосования наблюдается более высокая явка, чем на предыдущих выборах.

На бавлинских участках можно увидеть и представителей старшего поколения, и молодежь, и семьи с детьми. Для каждого из них электронное голосование стало первым в жизни.