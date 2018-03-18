Слухи о присоединении НКЦ «Казань» к Национальной библиотеке не подтвердились

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). В последнее время среди татарской интеллигенции ходили слухи о присоединении Национальной библиотеки Татарстана к Национально-культурному центру «Казань». Как оказалось, в основе этих слухов лежала проблема поиска места для возведения нового здания для библиотеки. К такому выводу корреспондент ИА «Татар-информ» пришла после того, как поговорила с ответственными руководителями.

Справка: Организатор НКЦ «Казань» — мэрия города Казани. Национальная библиотека — учреждение республиканского значения.

«Не могу сказать ничего конкретного о здании НКЦ «Казань», в документах значится как «в районе НКЦ, рядом», — ответил корреспонденту «Т-и» председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, науке, культуре и национальным вопросам Разиль Валиев.

Отметим, что народный писатель Разиль Валиев долгие годы руководил Национальной библиотекой Татарстана и в настоящее время является председателем Попечительского совета Национальной библиотеки.

«Вопрос еще точно не решен, нет решения Правительства. Но в Послании Президента об этом было сказано конкретно: „К 100-летию Республики Татарстан должны быть построены Концертный зал и здание Национальной библиотеки“. Задача Правительству определена. Правительство приняло рабочий план по осуществлению данной задачи. Имеется отдельная программа по подготовке и празднованию 100-летия образования ТАССР. Там также рассмотрено строительство здания Нацбиблиотеки. Министерство культуры Татарстана и Национальная библиотека разработали техническое задание. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ его рассмотрит, изучит, внесет дополнения и отправит руководству Правительства. Согласовав его с Президентом, я так думаю, и будет принято решение Правительства», — разъяснил Разиль Валиев.

По его словам, для здания библиотеки рассматриваются два места. Одно из них — песочная земля между центром семьи «Казан» и «Ривьерой», второе — площадь рядом с НКЦ «Казань». Разиль Валиев подчеркивает, что окончательное решение пока еще не принято.

«Это очень хорошее место в центре Казани. Но каких масштабов оно там будет?» — продолжил Валиев, указывая на то, что площадка рядом с НКЦ, действительно, небольшая. — Чтобы расположить наши 3,5 миллиона книг по нормативам, сейчас нам требуется площадь больше существующего в 8 раз, то есть здание должно быть площадью не менее 49 тыс. кв. метров. Реально ли построить рядом с НКЦ "Казань" такое большое здание? В противном случае нам придется оставить себе все свои прежние владения. Это тоже неплохой вариант. Если нам оставят историческое здание на Кремлевской, а мы считаем, что так оно и должно быть, там можно было бы расположить редкие рукописи и издания татар и других народов, написанные на множестве языков много лет назад. У нас имеется невероятно огромное богатство. Национальная библиотека Татарстана считается в России одной из богатейших по количеству фондов. Первые татарские книги в нашем фонде относятся к XIV веку. Они имеют огромную ценность. Если бы можно было в историческом красивом здании расположить старинные книги, мы могли бы решить этот вопрос положительно. Мечтаем, что там же можно будет организовать музей».

Отметим, что в данный момент книжные фонды Национальной библиотеки хранятся в здании на улице Кремлевская, в доме № 36 на улице Карла Маркса, в здании на Театральной. Около 250 тысяч книг находятся на временном хранении в пока пустующем здании Верховного Суда на Кремлевской. Столько же книг временно приютили склады «Идел-пресс». Недавно библиотеке передали здание на улице Островского, площадь которого составляет около 400 кв. метров. Туда временно будет перенесена часть книг.

Заместитель министра культуры Татарстана Гузель Шарипова отметила, что пока нет решения передачи здания НКЦ Национальной библиотеке РТ, и такие действия рассматриваются лишь как один из вариантов.

Что касается НКЦ «Казань», то начальник Управления культуры исполнительного комитета г. Казани Искандер Абзалов опровергнул вероятность передачи здания Национальной библиотеке РТ. По поводу слухов он лишь заметил, что «дыма без огня не бывает».