Игорь Бикеев: Сложившийся вокруг страны внешний фон консолидирует граждан России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Арсений Маврин). Сложившийся вокруг России в последние несколько лет неблагоприятный фон, политическое и экономическое давление, оказываемое на страну извне, могут стать причиной роста явки на выборах Президента РФ.

Об этом сегодня во время выступления в информационно-экспертном центре Общественной палаты Татарстана заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в РТ доктор юридических наук Игорь Бикеев.

«Когда у людей возникает ощущение опасности, хочется этому противодействовать. А как противодействовать? Прийти и проголосовать так, как велит совесть, как считаешь верным. Среди кандидатов есть разные политики, имеющие разные взгляды на внешнюю ситуацию», – заметил Бикеев.

Уже сейчас ясно, что это предположение подтверждается. По данным на 12 часов дня явка на избирательных участках Татарстана была значительно выше, чем на предыдущих выборах главы государства. При этом активность проявляют представители разных возрастных групп.

«Я думаю, что люди выберут того кандидата, который им интересен, который отвечает их пониманию сильного лидера. Сейчас мы не будем озвучивать никаких данных опросов – уклонимся от цифр. Все станет очевидным после подсчета распределения голосов», – отметил доктор юридических наук.

Бикеев констатировал, что в последние годы в России идет «взрывной рост активности гражданского общества». ОНФ – это тоже коалиция неравнодушных людей, которые законными способами стараются, причем успешно, решать насущные проблемы и вопросы.

Как активный общественник он уверен, что самые высокие шансы на победу, причем на любом политическом уровне, имеет тот кандидат, который лучше работает с объединениями людей. «От людей он узнает, что волнует их, участвует в обсуждениях. И таким образом становится узнаваемым и одобряемым. Своим», – пояснил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта.