Политолог КФУ прокомментировал избирательную кампанию по выбору Президента России

(Казань, 18 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Избирательная кампания по выбору Президента РФ по важности опередила все другие и включила в себя целый ряд инноваций. Об этом в информационно-экспертном центре Общественной палаты Республики Татарстан заявил доктор политических наук, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ Андрей Большаков.

По словам политолога, основным в ходе предвыборной кампании стал тренд мобилизации российского общества. «Во многом мобилизационный характер определил суть всей кампании. События в Сирии, на Украине, отношения со странами Запада, противостояние санкциям, скандал с Великобританией — во многом именно это определяло повестку дня. Те кандидаты, которые играли на этом поле, выиграли. Кто не играл — остался на периферии. Традиционно кампания по выборам Президента в России является самой важной. Такова ментальность россиян, Конституция государства. Эта кампания по степени важности перекрывает все другие», — заявил Большаков.

Доктор политических наук отметил, что интерес представляет дата выборов Президента России. «Именно 18 марта после референдума в состав России был включен Крым. Теперь день воссоединение полуострова с Россией является праздником, это даст процент по увеличению явки. Вообще, это интересный тренд», — подчеркнул спикер.

Также Большаков называл ряд новшеств нынешней избирательной кампании. «Был изменен регламент по сбору подписей: этот революционный шаг повлиял на избирательный процесс. „Мобильный избиратель“ вместо открепительных удостоверений. Людям это понравилось — мы голосуем там, где нам удобнее это делать. Вообще, в будущем можно будет говорить о победе „электронной демократии“. Это произойдет, когда мы будем голосовать с мобильных устройств. Это было бы конечной целью с точки зрения удобства», — заключил политолог.