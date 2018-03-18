Кадыров рассказал об обстановке на выборах Президента России в Чечне

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Во время выборов Президента России в Чеченской Республике нарушений не было зарегистрировано, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

«Как мне сообщают правоохранительные органы, ситуация на всей территории Чечни спокойная, нарушений в ходе выборов не зарегистрировано. Хочу отметить, что многие сотни наблюдателей имеют неограниченную возможность контролировать соблюдение законности при выборах», — поделся Кадыров.

На 12:00 (время совпадает с московским) явка в регионе составила 40,9 процента, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Чечни.

Общее число зарегистрированных избирателей в регионе — более 707 тыс. человек.