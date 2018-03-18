Участник народного ансамбля из Рыбной Слободы проголосовал в 46-й раз

(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Участник народного ансамбля «Омет» («Надежда») – бывший лесник Семен Филиппов из Рыбной Слободы участвует в выборах уже в 46-й раз, пишет местная газета «Сельские горизонты».

«Я голосую в надежде на то, что в стране станет еще лучше, что не будет войн», – заявил он.

Сегодня в ансамбле поют десять человек, большинство из которых являются ветеранами труда. Среди них помимо бывшего лесника есть продавец, работник почты, пекарь, воспитательница, а также работники культуры.

После выборов артисты намерены снова собраться, чтобы принять участие в праздничном концерте.