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Участник народного ансамбля из Рыбной Слободы проголосовал в 46-й раз

18 марта 2018, 17:29

Артист народного ансамбля «Надежда» Семен Филиппов – бывший лесник.
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(Казань, 18 марта, «Татар-информ»). Участник народного ансамбля «Омет» («Надежда») – бывший лесник Семен Филиппов из Рыбной Слободы участвует в выборах уже в 46-й раз, пишет местная газета «Сельские горизонты».

«Я голосую в надежде на то, что в стране станет еще лучше, что не будет войн», – заявил он.

Сегодня в ансамбле поют десять человек, большинство из которых являются ветеранами труда. Среди них помимо бывшего лесника есть продавец, работник почты, пекарь, воспитательница, а также работники культуры.

После выборов артисты намерены снова собраться, чтобы принять участие в праздничном концерте.


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